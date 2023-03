Dionne Stax blikt terug op eerste romantische tripje met haar vriend: “Het was verschrikkelijk”

Tijdens het tripje, dat zo’n twee jaar geleden plaatsvond, werd Dionne bijna direct geconfronteerd met een probleempje. “Op de allereerste ochtend kreeg ik het bij het wakker worden mijn oogleden niet meer open”, zo blikt ze terug. Al snel blijkt wat er aan de hand is. “Ik was allergisch voor de zonnebrandcrème die ik daar had aangeschaft”, zo legt ze uit.

“Ik liep de hele dag met een zonnebril op”

Rondlopen met een allergische reactie geeft zo’n romantisch tripje natuurlijk wel een andere lading. “Het was verschrikkelijk”, zo vertelt Dionne. “Onze eerste vakantie samen en ik liep de hele dag en avond met een zonnebril op. Niet heel romantisch.” Gelukkig had het geen effect op hun opbloeiende romance destijds, want het stel is twee jaar later nog dolgelukkig met elkaar!

Bron: RTL Boulevard