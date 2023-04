Dirk tot op de dag van vandaag ‘doodziek’ van breuk met Montana Meiland: “Dat kwam uit het niets”

Volgens Dirk hadden hij en Montana het een half jaar voor hun breuk nog over trouwen en kinderen. “Het was Montana die op de bruiloft van Maxime het bruidsboeket opving. We spraken ook echt over een huwelijk, daar hadden we het vorig jaar uitgebreid over”, zo blikt Dirk terug. “En ik ben dol op kinderen, daar is ook over gesproken.”

Anders gelopen dan Dirk hoopte

Dat dingen nu heel anders zijn gelopen is iets waar hij ‘doodziek’ van is. “Sinds mijn twintigste waren we samen. Montana was mijn grote en echte liefde. Toen ik haar voor het eerst zag, wist ik gelijk: haar laat ik nooit meer los”, legt hij uit. “Helaas is het anders gelopen.”

Montana Meiland heeft een gesloten karakter

Dat hij zo verrast was door de breuk, heeft volgens hem veel te maken met het karakter van zijn ex. “Montana is een vrouw die veel bij zich houdt. Ze is gesloten. Hierdoor heeft ze, waarschijnlijk, bepaalde dingen niet naar mij geuit. Ze praat niet echt over dingen.” In dat opzicht lijkt Montana volgens Dirk dan ook niet op haar zus, Maxime: “Als zij ergens iets van vindt, dan zegt ze dat.”

Contact met ex-schoonouders

Hoewel de kans op een hereniging klein is, is Dirk blij dat hij tot op de dag van vandaag nog goed contact heeft met zijn voormalige schoonouders Martien en Erica. “Ook Martien en Erica zagen het niet aankomen. Ze waren geschokt, helemaal van slag. Ook zij hadden het totaal niet verwacht. Na al die jaren zagen ze mij toch als een soort zoon. Ik heb veel steun van ze gehad en kon bij hen mijn ei kwijt.”

