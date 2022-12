Dít bekende ‘MAFS’-koppel startte een eigen vlogkanaal

Voortaan hoef je je dus niet meer af te vragen hoe het met ze gaat, maar kun je dat gewoon zien in hun vlogs.

Astleigh en Rowan gaan vloggen

Het stel kondigde op Instagram Stories hun vlogambities aan. Hun YouTube-kanaal staat al live, net als de eerste video. “We krijgen vaak de vraag hoe het nou met ons gaat en waar we ons mee bezighouden. Daarom hebben we besloten dit kanaal te starten en jullie op de hoogte te houden”, aldus Astleigh.

Leuke uitjes

“We willen jullie graag meenemen in ons leven en bij alle leuke dingen die we doen”, zegt Rowan. Ze vraagt de kijkers om tips op het gebied van leuke uitjes en restaurants, waar ze over kunnen vloggen. “We gaan erg ons best doen om wekelijks te uploaden”, belooft Astleigh. Het stel laat weten dat we in de volgende vlog worden meegenomen naar een première.

Enthousiaste reacties

Er wordt nú al razendenthousiast gereageerd op deze plannen: ‘Wat tof! Ga jullie zeker volgen’, wordt er geschreven bij de video. ‘Echt geweldig. Het leukste en geweldigste koppel ooit dat heeft meegedaan aan MAFS gaat vloggen. Hoop dat jullie veel moois gaan beleven samen’, schrijft een ander.

Succeskoppel

Rowan en Astleigh gaven elkaar op 14 september 2021 het jawoord in het programma van Carlo Boszhard. Ze zijn dus inmiddels ruim een jaar getrouwd. De vonk sprong gelijk over tussen de twee. Inmiddels wonen ze samen én hebben ze elkaars achternaam aangenomen. Ook deed Astleigh alsnog een aanzoek.

Bron: YouTube