Dit Belgische Songfestivalliedje uit 1971 wordt nu massaal gezongen in Oekraïne

De Oekraïners deelden de afgelopen weken het liedje massaal op TikTok, meldt de NOS. Landgenoten zijn zingend met een kaars of een lamp op hun hoofd in beeld terwijl ze ‘goeiemorgen’ meezingen. De stroom is uitgevallen door de aanvallen van Rusland op de infrastructuur.

Scheldwoord

Het ‘goei’ uit goeiemorgen betekent namelijk iets heel anders in Oekraïne. Het is daar een scheldwoord. Logisch dat de inwoners het gebruiken omdat ze boos zijn dat regelmatig de elektriciteit uitvalt.

Geen geintje

Zangeres Lily Castel (85) dacht dat het een grapje was toen ze hoorde dat het liedje in Oekraïne nu zo populair is. “Gek hè? Ik dacht dat het een geintje was”, zegt ze tegen de NOS. “Ik kreeg twee filmpjes toegestuurd en ik vind het echt geweldig! De dansjes die ik gezien heb zijn heel leuk.”

Ook toenmalige zangpartner Jacques Raymond is volgens Lily heel enthousiast. “Hij kon het bijna niet geloven.”

Eurovisie Songfestival in Liverpool

Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in het Britse Liverpool. De Oekraïense band Kalush Orchestra won de afgelopen editie, maar in hun land kan het evenement uiteraard niet georganiseerd worden.

Lily heeft wel oren naar een optreden volgend jaar in Engeland. “Maar dat beslis ik niet alleen, Jacques moet het natuurlijk ook willen.”

