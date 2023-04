Dit doet de winnaar van ‘WIDM’ met zijn prijzengeld

Op Twitter laat Daniël weten dat de inhoud van de pot op zijn rekening is gestort. De prijzenpot was in totaal €11.650, maar na aftrek van de belasting is er €8213,25 over. Dat bedrag heeft hij vervolgens verdeeld over vier verschillende bestemmingen.

Waar gaat die pot naartoe?

Is het een verre vakantie? Voor op de spaarrekening? Óf misschien voor een renovatie in huis? Nee, het grootste gedeelte, namelijk €4000,-, heeft Daniël overgemaakt naar De vereniging van onderzoeksjournalisten. In de finale-uitzending liet hij al weten dat hij een groot deel van het prijzengeld ging schenken.

“Goede onderzoeksjournalistiek is essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het is dan ook van groot belang om jonge, gedreven journalisten kennis te laten maken met onderzoeksjournalistiek en hun talent daarvoor te ontwikkelen. Ik hoop dat deze schenking bijdraagt aan een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten”, zei hij daarover.

En de rest?

Dan blijft er nog €4213,25 over. Hij gaat €2000,- gebruiken om een diner voor zijn medekandidaten en vertrouwenspersonen uit het programma te organiseren en met de andere €2000,- koopt hij zijn vakantiedagen terug die hij voor Wie is de mol? moest opnemen. Hij heeft namelijk een maand vrij genomen voor het programma. De laatste €213,- gaat hij gebruiken om Lego Star Wars mee tee kopen. En die overige €0,25? Dat blijft een raadsel.

De pot is binnen, dus bij dezen de verdeling van het prijzengeld van WIDM:



4000 euro > @VVOJ (al overgeboekt)

2000 euro > diner voor medekandidaten en vertrouwenspersonen

2000 euro > koop mijn vakantiedagen terug die ik voor WIDM moest opnemen

213 euro > Star Wars Lego !!!!!! pic.twitter.com/1MHK2ZWrZ8 — Daniël Verlaan (@danielverlaan) 11 april 2023

Bron: Twitter, VVOJ