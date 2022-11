Dít duo gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival

Mia en Dion kenden elkaar tot twee jaar geleden nog niet. Ze werden bij elkaar gebracht door Songfestival-winnaar Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield, die hun talent herkenden. Met z’n vieren schreven ze een lied, dat Mia en Dion uitvoerden voor de selectiecommissie. Ze werden unaniem gekozen.

AVROTROS maakt Nederlandse inzending bekend

AVROTROS schrijft over het duo: “Hun stemmen passen mooi bij elkaar, net als de boodschap die ze willen uitdragen. In hun muziek is ruimte voor kwetsbaarheid en emotie. Ze willen allebei mensen raken en muziek is een mooie taal om deze emoties uit te spreken en te delen.”

Mia Nicolai

Mia is 26 jaar en van jongs af aan erg muzikaal. Vanaf haar derde volgt ze viool- en pianolessen. Ook begon ze op jonge leeftijd groots te dromen. Ze wilde graag in het buitenland wonen om haar dromen na te jagen en deed dat inmiddels in Melbourne, Londen, Mexico en New York en woont nu in Los Angeles. Ze bracht twee singles uit: Set me free en Mutual needs.

Dion Cooper

Dan Dion: hij is 28 jaar en begon op zijn vierde met muziek maken en op zijn vijftiende met gitaar. In 2021 bracht hij zijn EP Too young too dumb uit, gevolgd door de single Fire. Die laatste behaalde binnen een paar maanden miljoenen streams.

Reactie Mia en Dion

De twee laten weten: “Het Songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt. Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek, is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk dat de selectiecommissie van AVROTROS voor onze song heeft gekozen, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen.”

Eurovisie Songfestival in Liverpool

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Liverpool. Dit jaar won Oekraïne, maar vanwege de onveilige situatie in het land is voor het Verenigd Koninkrijk gekozen. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei 2023 vinden de halve finales plaats, op zaterdag 13 mei de finale. Het nummer van Mia en Dion wordt op een later moment bekend gemaakt.

Benieuwd hoe de twee zingen? Bekijk en beluister hier een aantal eerdere nummers/optredens van ze:

Vrijwel iedereen kent het nummer Dinge-dong (Ding-a-dong luidt de Engelse titel). Hiermee won Nederland in 1975 het Eurovisiesongfestival in Stockholm. Maar hierna ging zangeres Getty Kaspers - destijds 27 jaar - door een zware periode:

Bron: AVROTROS