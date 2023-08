Dít gebeurde er in de bloedstollende seizoensstart van ‘Goede tijden, slechte tijden’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen worden de gevolgen van het heftige verkeersongeluk, dat plaatsvond op de dag van de bruiloft van Farah en Amir, goed duidelijk.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de seizoensstart.

Heftig verkeersongeluk

Wat een prachtige dag had moeten worden, veranderde tijdens de cliffhanger in mei in een ware nachtmerrie. De oorzaak? Margriet, de moeder van Jonathan, trok plotseling aan de handrem, waardoor er een kettingbotsing ontstond. Vrijwel alle uitgenodigde personages raakten daarbij gewond. Fans van het programma kunnen gelukkig weer ademhalen, want iedereen leeft nog. Althans...

Meerdijk in shock

Helaas zijn er nog altijd een aantal personages met wie het nog niet goed gaat én personages over wie er nog maar weinig bekend is. Zo weten de kijkers van de soapserie nog niet hoe het met Demi is, die naar een brandwondencentrum werd vervoerd én hoe het er nu voor staat met de gezondheid van Stefano, die uit de auto vloog. Ook blijkt aan het einde van de aflevering dat ook de gezondheid van Henk, die opeens in elkaar zakt in het ziekenhuis, hem in de steek laat.

Bijzondere gebeurtenis in ‘Goede tijden, slechte tijden’

Gelukkig was er naast verdriet ook ruimte voor geluk. Na het ongeluk besluit Luuk namelijk om Linda in de ambulance ten huwelijk te vragen. Haar antwoord? Een vastberaden ‘ja’. Er rijst alleen nog één belangrijke vraag, die het prille liefdesgeluk nog wel eens zou kunnen overschaduwen... Waar is Margriet gebleven?

Goede tijden, slechte tijden is van maandag tot en met vrijdag om 20.00 uur te zien op RTL4.

Bron: RTL Boulevard