Dít gebeurt er dus met de trouwjurken na afloop van MAFS

Evelien stapte in het huwelijksbootje met Brian, maar de twee blijken uiteindelijk niet voor elkaar gemaakt te zijn. Tijdens een Q&A op Instagram krijgt Evelien de vraag of ze de bruidsjurk die ze in de aflevering droeg, wel gewoon mocht houden. Dit blijkt niet het geval te zijn. “De jurk en ring mocht je enkel houden als je na de uitzendingen met elkaar getrouwd bleef. Dus mijne is retour en dat vind ik prima. Ik was niet van plan deze nog een keer te dragen”. zo schrijft ze.

Heftige periode achter de rug

Voor Evelien was haar deelname aan Married at first sight heftig. Op haar Instagram deelde ze onlangs nog een post waarin ze vertelde dat alle reacties haar niet in de koude kleren zijn gaan zitten. “Mijn zelfbeeld heeft een flinke knauw gehad en ik voelde mezelf een nul. In de spiegel zag ik iemand die ik niet herkende of wilde zijn. Ik was teleurgesteld in mezelf, maar ook in anderen”. Gelukkig zit ze inmiddels weer goed in haar vel. “Het voelde allemaal zwaar en ik dacht: deze cirkel moet ik doorbreken voordat het van kwaad tot erger gaat.”

Bron: Instagram