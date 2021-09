Dít gebeurt er met de spellen van ‘Expeditie Robinson’

Presentatrice Nicolette geeft hét antwoord op Instagram.

Timmermannen

In een kijkje achter de schermen in Kroatië vertelt ze dat de opnames plaatsvinden in de buurt van Luka. Dit is een klein vissersdorpje aan de kust waar de crew verbleef. Luka telt zo’n 3000 inwoners, waarvan slechts vijftien kinderen. “Dat is heel erg weinig”, legt Nicolette uit. En die kids hebben vrij weinig voorzieningen. “Wat een leuk weetje is: onze timmermannen die de spellen van Robinson bouwen, hebben geholpen om een speeltuintje op te zetten.”

Gigantische draaischijf

Om het helemaal af te maken hebben ze zelfs een onderdeel van een bijzondere proef in de speeltuin gezet. Het gaat om de gigantische draaischijf, waar de kinderen in Luka nu lekker op kunnen spelen. Hoe leuk!? Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk de video hieronder:

