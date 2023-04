Dít heeft Britney Spears dit najaar voor spannends voor ons in petto

Met de hulp van ghostwriter Sam Lansky, die ook Madonna en Adele assisteerde bij het onder woorden brengen van hun levensverhaal, schreef Britney een tell-all autobiografie.

Britney Spears: klein meisje met grote dromen

Hoewel er nog een paar laatste puntjes op de i moeten worden gezet, is de definitieve versie van het boek van Britney binnen. “Het is een verhaal over triomf. Het beslaat haar meest kwetsbare momenten, haar jeugd (toen ze nog een klein meisje met grote dromen was), haar break-up met Justin Timberlake, het moment dat ze haar hoofd kaal schoor en de strijd met haar familie over haar curatele”, vertelt een bron tegen het Amerikaanse Page Six.

“Tegelijkertijd is het een verhaal over overleving, over hoe ze zich uit haar curatele heeft gevochten en geluk vond bij haar man Sam Ashgari”, gaat de bron verder. “Britneys boek is genadeloos eerlijk en recht uit haar hart. Alle stenen worden omgekeerd. Het is echt een verhaal over female empowerment; zij die de controle over haar leven terugpakt.”

Prachtige kunst

Een andere bron noemt het boek van Britney een ‘cadeau’. “Bepaalde delen uit dit boek zijn, zeker voor vrouwen, herkenbaar en geven hen een minder eenzaam gevoel. Ze transformeert plezier en pijn in iets prachtigs: kunst.” Dat we heel wat van haar memoires kunnen verwachten, staat dus buiten kuif. En de bron doet er nog een (Amerikaans) schepje bovenop: “Dit boek zal de wereld doen schudden. Ik geloof dat het een baanbrekende instant bestseller zal worden.” Smullen!

Prijzige proza

Het boek gaat Britney overigens geen windeieren leggen. Naar verluidt strijkt ze er vijftien miljoen dollar mee op – één van de meest lucratieve boekendeals ooit. In dat rijtje moet ze alleen de Obama’s voor zich dulden. Voordat die hun pen op papier zetten, moet je blijkbaar nóg dieper in de buidel tasten.