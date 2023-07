Dit is de bekende halfbroer van ‘De slimste mens’-kandidaat Tom Kleijn

Tom kun je kennen van televisie, bijvoorbeeld van TweeVandaag en Brandpunt. Met zijn wereldwijde reportages ontving hij lovende prijzen: voor zijn bekende reportage Hunting for taliban kreeg hij in 2006 een Emmy Award. Hij startte zijn carrière als correspondent voor Nieuwsuur in de Verenigde Staten, en werkt tegenwoordig aan verschillende projecten zoals de serie Terug in Irak.

Tom Kleijn halfbroer

Vanavond wordt zijn kennis getoetst in De slimste mens en dat vond hij best spannend. Op Instagram schrijft hij bij een foto in de beroemde deelnemersstoel: ‘Zelf dacht ik dat ik ontspannen en glimlachend aan de eerste aflevering begon. De foto’s bleken een heel ander beeld te geven. Slimste mens-stress!’

Bekende halfbroer

Tom heeft een bekende broer – journalist Koen Kleijn, voormalig hoofdredacteur van De groene Amsterdammer – en een nóg bekendere halfbroer, namelijk Jaap Jongbloed! Je weet wel: de bekende Avrotros-presentator die je onder andere zag bij Opgelicht?!, Vermist en Opsporing verzocht.

Jaap Jongbloed

“Tom is een zoon van de tweede man van mijn moeder”, legde Jaap uit bij NPO Radio 1. “Dus we hebben dezelfde moeder. Ik ben de oudste van zes en Tom is de jongste. We schelen veertien jaar.”

Zelfde pad

Ze zijn opgegroeid in een samengesteld gezin, waar naar eigen zeggen bijna nooit heibel was. Iedere kerst komen ze nog steeds met z’n allen bij elkaar. “We zijn met z’n zessen heel hecht, maar we zijn ook allemaal individualisten. Tom en ik lijken wel op elkaar. Waar de andere vier hockeyen, basketbalden wij altijd. En wij zijn als enige twee op de televisie terechtgekomen. Zonder dat wij in dezelfde levensfase zaten, hebben wij wonderlijk genoeg hetzelfde pad gekozen”, aldus Jaap.

Geheime samenwerking

Of Tom tegen Jaap opkeek? “Nee, maar toen ik een jaar of dertien was, was Jaap al verslaggever, en die verhalen daarover vond ik wel altijd al spannend.” Toch was het een verrassing voor Jaap dat Tom jaren later solliciteerde op een functie als verslaggever. Tom had dat namelijk expres niet verteld: “Het was een voordeel dat we niet dezelfde achternaam hebben. Ze wisten niet dat ik de halfbroer van de presentator was. Ik ben aangenomen en toen hebben we anderhalf jaar lang gedaan alsof we elkaar niet kenden.”

