Dít is de bekende opa van ‘Beste zangers’-Mell

De appel valt niet ver van de boom.

The Cats

Haar opa is namelijk niemand minder dan Piet Veerman, zanger en gitarist van de Volendamse band The Cats. Net zoals haar opa groeide Mell op in Volendam, waar ze op jonge leeftijd in aanraking kwam met muziek. Haar moeder en broer samen met haar de passie voor zang. Op haar oma’s 60e verjaardag debuteerde Mell op 10-jarige leeftijd op het podium, samen met haar opa Piet. Daar vertolkten ze het nummer “Stand by Me” uit een gitaarboek. Dit eerste optreden markeerde het begin van haar muzikale reis, waarbij haar opa onder de indruk was van haar zangtalent.

Verschillende muzieksmaken

In de loop der jaren bundelen Mell en haar opa steeds vaker hun muzikale krachten. Zo traden ze samen op bij het programma Tijd voor max. Ze zongen het nummer ‘Lovin’ Arms’ van de Dixie Chicks. Een opvallende keuze, aangezien Mell en haar opa verschillende muzieksmaken hadden. Toch werd dit nummer een bindende factor.

Doorbraak

Mells doorbraak in de muziekwereld kwam met haar deelname aan The voice of holland in 2014, waar ze haar talent op een nationaal podium kon laten zien. Dit opende deuren naar verdere kansen en samenwerkingen in het vak. In 2015 besloot ze samen met muzikanten Ton Dijkman en Nico Brandsen de band Mell & Vintage Future te vormen.

Depressie

Tijdens de aflevering die volledig in het teken stond van de zangeres is ze open over haar depressie. Ze voelde zich zelfs dusdanig slecht, dat ze naar eigen zeggen ‘echt geen zin meer in had’. “Ik dacht als de medicatie niet helpt, ben ik gewoon klaar. Dan hoeft het voor mij niet meer”, vertelt ze over die donkere periode. Gelukkig zocht ze hulp, waarna alles beter werd. “Ik ben met mijn ouders om de tafel gaan zitten en toen heb ik dat verteld. Die hebben gezegd: we gaan naar de dokter en er alles aan doen. Dit komt helemaal goed.” De kijkers zijn onder de indruk van haar verhaal en vinden het goed dat er over dit onderwerp gepraat wordt.

