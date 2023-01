Dit is de bekende vriendin van ‘WIDM’-kandidaat Soy Kroon

Ex-soap sweethearts Soy Kroon en Holly Mae Brood zijn ruim zes jaar bij elkaar.

Holly en Soy bij de première van Wil de Krokodil. Beeld Brunopress

Hoe kwam de relatie tussen Soy Kroon en zijn vriendin tot stand?

Soy en Holly leren elkaar in 2016 kennen op de set van Nieuwe tijden, een spin-off van Goede tijden, slechte tijden waar ze ook even samen in spelen. Niet alleen ontstaat er een band, de welbekende vonk springt ook over. “Het heeft iets van vier maanden geduurd voordat we beseften dat het meer was dan vriendschap”, aldus Soy in gesprek met 100% NL magazine.

“Toen ging er een handje onder de tafel en hielden we elkaars hand vast, terwijl we met allemaal mensen uit eten waren. We probeerden het stil te houden. Achteraf zeiden alle mensen op de set dat ze het al lang aan zagen komen.”

Veel op het spel

Er staat destijds veel op het spel voor Soy en Holly. Bovenal wil de acteur hun bijzondere vriendschap niet schaden. “Maar ik wist heel snel dat ik Holly de rest van mijn leven in m’n omgeving zou houden. Dat gevoel had zij ook. Maar wie gaat de stap zetten om te zoenen? Je bent toch bang dat de ander niet wil en dat de vriendschap misschien kapot gaat”, legt Soy uit.

Holly en Soy zijn graag geziene gasten op de rode loper. Beeld Brunopress

Huwelijk

Als het aan Holly ligt, duurt het niet lang meer voordat er een huwelijk plaatsvindt. Al moet Soy wel eerst op één knie. “Ik hoop het vooral heel erg. Ik zou dat wel leuk vinden”, zegt ze tegen Ruud de Wild in zijn podcast 30 minuten rauw. “Ik vind ook wel dat het tijd is dat hij op z’n knieën gaat”, vervolgt Holly lachend.

Ook hoopt de actrice dat haar kinderwens in vervulling gaat. Ze zou graag een gezin stichten met haar vriend, die zelf enig kind is. “Dat wil ik wel heel graag. Ik hoop dat dat allemaal kan.”

Door zijn rol in de serie Hoogvliegers willen zelfs fans uit het buitenland de handtekening van Soy. En er is nog iets waar de acteur dolgraag zijn handtekening onder wil zetten, dat alles te maken heeft met zijn vriendin Holly Brood...

Bron: 100% NL magazine, 30 minuten rauw