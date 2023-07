Dít is de bekende zus van ‘B&B vol liefde’-Joy

Vooral de liefhebbers van het programma vtwonen: weer verliefd op je huis kijkt, herkennen interieurstyliste Eva van de Ven direct.

Creatief gezin

Eva vertelt over haar leven in een interview met Vtwonen. Ze is de dochter van twee creatieve ouders en zag op jonge leeftijd al heel wat van de wereld. “Op jonge leeftijd heb ik veel gereisd en ben daardoor heel werelds en medelevend opgevoed. Doordat ik op veel verschillende plekken woonde, leerde ik met weinig toch sfeer te maken. Mijn eerste make-over was de slaapkamer van mijn broertje: ik kreeg de vrije hand en leverde aan het einde van de dag een kamer op waar de verf nog moest opdrogen. Ook bij vrienden mocht ik altijd mijn stylingskills uitproberen.” Altijd handig, zo’n zus die met plezier je kamer een make-over geeft. Joy had al op jonge leeftijd profijt van de kwaliteiten van zijn zus.

Zó woont Eva zelf

Samen met haar dochter Philipa woont Eva in een oud dijkhuisje in Amsterdam-West. “De vraag is of ik ooit klaar ben met liefde in mijn huisje te stoppen, maar dat hoort ook bij het vak! Het is een idyllisch stukje Amsterdam met veel buiten waardoor het soms lijkt alsof we buiten de stad wonen.” Haar huis is geen showroom, maar een plek waar iedereen zich meteen thuisvoelt. “Zo ben ik ook opgevoed en dat maakt me erg blij.”

Het meest blij is ze met haar stenen in huis. “Ik vind de energie erg belangrijk, de flow die een huis heeft door de geschiedenis of de bewoners zelf is vaak meteen voelbaar. Dat het veilig en positief voelt en echt onze energie heeft vind ik dan ook erg belangrijk. Daarnaast zijn er een aantal items met een verhaal, zoals een poef van Polspotten die ik heb overgekocht van de set van GTST toen ik daar werkzaam was als setdresser en een berber voor de kamer van mijn dochtertje die ik gekocht heb in Marrakech toen ik zwanger was van haar.”

Broer-zus liefde

Eva en Joy schelen 13 jaar in leeftijd. De twee hebben dezelfde moeder, maar een andere vader. Wat een lief plaatje!

