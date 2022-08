Dít is de bijzondere hobby van ‘De slimste mens’-kandidaat Anniko van Santen

Maar Anniko is niet alleen goed in presenteren en quizzen, ze houdt er ook een bijzondere hobby op na.

De bijzondere hobby van Anniko van Santen

Twee jaar geleden kreeg Libelle de kans om eens met die leuke Anniko te praten. Ze vertelde openhartig over haar kinderen Kat en Mink, die destijds langzaamaan het huis verlieten. Zo’n empty nest is altijd een dingetje, maar Anniko keek juist uit naar die extra vrije tijd.

Nieuwe hobby’s

Anniko is namelijk gek op nieuwe dingen leren. “Dat is toch super? Ik houd tijd over. Misschien ga ik wel Russisch studeren”, vertelde ze. Of dat er van gekomen is, weten we niet, maar ze begon in die tijd wel met een andere, bijzondere hobby.

Een enthousiaste imker

Ze is namelijk imker! “Ik vind bijen fascinerend. Hoe ze de kast invliegen met stuifmeel aan hun pootjes. De werkbijen die in een radius van een paar kilometer zoeken naar bloesem en hun volkje vervolgens door middel van patronen in een soort dansje doorgeven dat 150 meter naar links iets staat te bloeien...”, aldus de enthousiaste Anniko.

De appel valt niet ver van de boom

Ze besefte dat ze met deze hobby behoorlijk op haar moeder is gaan lijken: “Vroeger vond ik het vreselijk als we in de auto zaten en zij opgetogen riep: ‘O, moet je toch kijken! Wat een mooi rivierdal!’ Dan dacht ik alleen maar: O nee, andere moeders hebben het gewoon over kleren en nagellak, de mijne begint over een meanderende beek. En hoor mij nu over mijn bijen.”

Andere mensen ontmoeten

Haar bijencursus gaf haar een onverwachts inzicht. Namelijk dat zich eigenlijk altijd onder hetzelfde type mensen begeeft. “Toen ik die bijencursus volgde en daar een ander slag mensen ontmoette, realiseerde ik me wel dat ik al 30 jaar ben omringd door mediamensen. Dat zijn toch bepaalde types. Types die allemaal heel hard roepen. Ik zou best wel iets minder uren tussen die types willen verkeren.”

Tijdens een interview met Libelle TV biecht Anniko op dat ze een heel emotioneel mens is:

Bron: Libelle