Dit is de échte reden dat Nicol Kremers in Thailand is opgenomen

Dit is de échte reden dat Nicol Kremers in Thailand opgenomen is

De relatie van Nicol Kremers en Peter Gillis, de realitysterren uit Massa is kassa, liep in februari op de klippen. Voor Nicol is haar periode met de vastgoedmagnaat nog geen gesloten boek. Ze is namelijk opgenomen in een kliniek in Thailand, omdat ze lijdt aan posttraumatische stress door haar relatie met Peter, vertelt ze aan weekblad Party.