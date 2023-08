Dít is de eerste afvaller van het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens’

Van wie van hen moeten we gelijk afscheid nemen?

Oudste deelnemer ooit

Hoewel de beroemde tattoo-artist Henk Schiffmacher eerder expres verloor bij de Vlaamse versie van De slimste mens, gaat het hem in de Nederlandse editie goed af. Hij is bovendien de oudste deelnemer ooit aan het programma. Philip feliciteert hem met het record en vraagt hem hoe het met zijn geheugen is gesteld. Henk antwoordt: “Het is soms net een damestas. Het zit er allemaal in, maar dan moet je het wel kunnen vinden.”

Het melkmeisje

Ondanks dat graven in zijn geheugen belandt Henk in de finale met Ranomi. Zij heeft een flinke achterstand. Of ze dat nog goed kan maken? Het lijkt erop dat een vraag over Het melkmeisje haar de das om doet. “Zeeland”, gokt ze, als ze woorden moet opnoemen die ernaar refereren. “Zeep? Boter? Is het Nederlands? Oer-Hollands? Is het een televisieserie? Het is een film.”

Spannend

Helaas heeft ze het bij het verkeerde geheim. Henk weet bij zijn beurt meteen drie goede antwoorden te scoren. “Hangt in het Rijksmuseum. Is geschilderd door Vermeer”, weet hij over het schilderij. Als hij bij de volgende vraag nog één goed antwoord heeft, wint hij. “Wat weet je over Ron Bozhard?” vraagt Philip. Hoewel Ranomi vervolgens vier van de vijf antwoorden goed heeft, maakt Henk het af en gaat hij door naar de volgende aflevering.

Nuchter

De twee finalisten schudden elkaar de hand. “Ranomi, we moeten helaas afscheid van je nemen”, zegt Philip. De zwemster beziet het nuchter. “Tja, hij was beter.”

