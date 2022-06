Dít is de gekke reden waarom ‘De avondshow met Arjen Lubach’ is uitgesloten voor de Televizierring

Human Factor, de producent van De avondshow met Arjen Lubach ontdekte dat de show niet in de lijst van potentiële kanshebbers stond en besloot verhaal te halen bij de organisatie.

‘De avondshow met Arjen Lubach’ niet op de lijst

Pieter Klok van Human Factor vertelt: “We hebben geïnformeerd waarom men niet op De avondshow kan stemmen. We dachten namelijk dat ze deze per ongeluk waren vergeten.”

Spin-off

Dat bleek niet het geval. Sterker nog: de organisatie bleek een hele bijzondere reden te hebben voor de uitsluiting van het programma. Pieter: “We kregen het antwoord dat De avondshow een spin-off zou zijn van Zondag met Lubach.”

Regels

Volgens de reglementen mogen programma’s en alle spin-offs die daaruit voortkomen of daarop lijken niet meer meedoen als zij eerder al gewonnen hebben. Zondag met Lubach won de Televizierring in 2017.

Onbegrip

Pieter snapt de reden helemaal niet: “Het programma heeft een nieuwe naam, nieuwe zender, nieuw tijdslot, nieuwe studio, nieuw decor, nieuwe onderdelen en alleen maar nieuwe rubrieken. De enige overeenkomst met Zondag met Lubach is dat Arjen grapjes maakt over nieuws.” Hij vindt het erg jammer voor het team dat hard aan het programma werkt, maar ook voor de fans die graag op de show hadden willen stemmen.

Niet het enige programma

De avondshow met Arjen Lubach is niet het enige programma dat uitgesloten is om deze reden. Ook Vandaag inside mag niet meedoen. Voetbal international won de prijs in 2011 en ook Vandaag inside wordt als spin-off beschouwd.

Bron: ANP, RTL Boulevard