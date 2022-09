Dit is de grootste hit uit dit seizoen van ‘Beste zangers’ Beeld AVROTROS

Als er één televisieprogramma is dat hit na hit oplevert, is het Beste zangers wel. Denk bijvoorbeeld aan nummers als Duurt te lang van Davina Michelle of Door de wind van Miss Montreal. Ook dit seizoen kwamen er weer wat pareltjes voorbij, maar één nummer springt eruit: het lied Grijs dat Jaap Reesema zong.