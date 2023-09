Dít is de kritiek op het interview met Matthijs van Nieuwkerk (en die is niet mals)

Het is de eerste keer dat we horen van Van Nieuwkerk, nadat er vorig jaar in de Volkskrant een vernietigend artikel verscheen over de door hem gecreëerde angstcultuur achter de schermen bij DWDD.

‘Doortrapt’

Zowel bekend als onbekend Nederland valt massaal over de woorden van de presentator. Aan alle talkshowtafels en bij alle programma’s gaat het vrijdagavond over het interview. Bij RTL Boulevard noemen ze het vooral ‘een pr-technisch interview’. Entertainmentverslaggever Aron Bade omschrijft het als ‘doortrapt’ en journalist Rob Goossens vindt dat Van Nieuwkerk zich er wel erg makkelijk vanaf maakt.

‘Slapjanus’

Bij Vandaag Inside hebben de mannen ook geen goed woordje over voor Van Nieuwkerk. Johan Derksen zegt: “Hij gedraagt zich als een prima donna. Als een Hollywoodster. Foto’s mogen pas geplaatst worden wanneer hij ze goed gekeurd heeft.” Wilfred: “Ja, als het mondje openstaat toch?” Johan vult aan: “Ik vond het het verhaal van een slapjanus.”

‘Met oogkleppen op’

Ook tv-recensent Angela de Jong vindt dat Van Nieuwkerk in het interview helemaal niet ingaat op wat er nou eigenlijk mis ging achter de schermen bij DWDD. “Ik krijg echt een soort beeld van iemand die met oogkleppen op bezig is met die uitzending van de avond. En op het behalen van het resultaat dat hij wenst.” Ze hoopt op een televisie-interview. “Dat ik vanaf de bank als kijker toch het idee heb dat ik de emoties kan zien.”

Reactie van de slachtoffers

Angela had naar eigen zeggen via WhatsApp contact met een paar oud-medewerkers van DWDD, die te maken zouden hebben gehad met het grensoverschrijdend gedrag van Van Nieuwkerk. “Daar trof ik veel cynisme. Laat ik het zo maar samenvatten: van ja, nou ja, ‘dit moet-ie zeggen’. ‘Ja, ik had het kunnen uittekenen.’ ‘Wat kopen we ervoor?’”

Kritiek op hoe het interview plaatsvond

Behalve zijn woorden, valt ook de poging van Van Nieuwkerk om het interview via de mail af te doen niet in goede aarde. De presentator wilde de volledige regie in handen houden en had zijn antwoorden het liefst zelf getypt, zoals hij dat naar eigen zeggen ‘altijd’ doet. NRC ging daarmee niet akkoord, waarna een journalist drie keer de boerderij van Van Nieuwkerk bezocht. Eén keer spraken ze on the record.

Na dit eerste gesprek van ruim drie uur stond een tweede interviewafspraak gepland. Die zei Van Nieuwkerk volgens de krant af, omdat hij zich niet kon vinden in de vragen die daar aan bod zouden komen. De vragen zouden wat hem betreft te veel gaan over de details uit het vorig jaar gepubliceerde Volkskrant-artikel, terwijl hij ‘vooruit wil kijken’. Na inzage in het stuk zou hij de krant bovendien hebben gevraagd om bepaalde passages weg te halen.

Tv-interview

“Dit is een presentator die elke avond het vuur aan de schenen legde van mensen aan de talkshowtafel”, reageert Aron Bade bij RTL Boulevard. “Dat heeft hij jarenlang gedaan. Mensen zitten nu ziek thuis. Nog steeds. Als die naam genoemd wordt, gaan hun haren recht overeind staan. En dan probeer je in een kranteninterview, waarbij je de regie hebt, je eigen straatje schoon te vegen. Doe een tv-interview. Durf dat aan. Je kan op tv eerlijk je verhaal doen als je niets te verliezen of te verbergen hebt.”

Geen sympathie

Ook lezers zijn niet te spreken over het interview met Van Nieuwkerk en hebben weinig sympathie voor de presentator. Zo schrijft iemand: ‘De spijt en schaamte van Matthijs van Nieuwkerk zijn volledig geacteerd in de hoop dat hij weer in genade wordt aangenomen en weer ergens op de televisie aan de slag kan.’

De vraag is of je de vergeving krijgt waar je zo naar verlangt, als je je gedrag vooral wijt aan je “stevige strengheid en ambitie’, zonder te duiden wat de les is die je hebt getrokken #matthijsvannieuwkerk https://t.co/OqWI13KFkw — Paul Stamsnijder (@reputatiegroep) 2 september 2023

Het interview met Matthijs van Nieuwkerk gelezen. Had op een bierviltje gekund: sorry voor alles, was een duiventil, ik heb nu een hond (Mick) en wil alleen nog maar vooruit kijken. — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) 1 september 2023

De spijt en schaamte van Matthijs van Nieuwkerk zijn volledig geacteerd in de hoop dat hij weer in genade wordt aangenomen en weer ergens op de televisie aan de slag kan. Deze man is volledig onecht en een doortrapte opportunist van het zuiverste water. — Elise de Windt (@EdWres) 1 september 2023

Hoe Matthijs van Nieuwkerk in de laatste alinea toch nog even zijn handjes wast in onschuld. Zonde.



Matthijs van Nieuwkerk: ‘Waarom was ik op momenten verdomme zo’n lul?’ https://t.co/ZGwAfqjmpP#dwdd pic.twitter.com/gzoR5hwOq7 — Denise van Eldik (@twEldik) 1 september 2023

Ruim 15 jaar prime time gretig vragen afvuren op duizenden gasten, zèlf doodsbang zijn om geïnterviewd te worden en vragen het liefst per mail beantwoorden.



Alle coaches van NL mompelen vanachter hun krant: ‘Dat is niet in balans, jongen.’ https://t.co/1m3gKm79ED — Hans v Willigenburg (@Hanstw) 1 september 2023

Eerder kreeg Matthijs van Nieuwkerk al veel kritiek te verduren nadat hij te zien was op de Vlaamse televisie. In onderstaande video vertelt entertainmentjournalist Matthijs Albers waarom.

