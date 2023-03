Dít is de mol van ‘Wie is de mol?’ 2023

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Wie is de mol?

Na tien bloedstollende afleveringen in Zuid-Afrika is het zaterdagavond eindelijk tijd om de mol te ontmaskeren. In de voortuin van paleis Soestdijk staan finalisten Ranomi Kromowidjojo, Jurre Geluk en Daniël Verlaan op het podium om het publiek antwoord te geven op die éne vraag. Degene die naar voren stapt en de iconische woorden ‘Ik ben de mol’ uitspreekt? Het is Jurre.

Jurre is de mol

Jurre wist tijdens dit seizoen heel wat geld uit de pot te houden, waardoor het eindbedrag, 11.650 euro, gaat naar de winnaar en tevens de enige kandidaat die Jurre verdacht: Daniël. Ranomi is de verliezend finalist. Zij dacht dat Daniël de mol was.

Variatie

Afgelopen seizoen was anders dan voorgaande seizoenen. ‘Molloten’ (fans van het programma) werden actief betrokken bij het bekendmaken van de kandidaten door middel van een zoektocht naar coördinaten. In Haarlem, Weert, IJsselstein, Middelburg en Deventer waren hun namen te vinden.

Ook kende dit seizoen gemiddeld slechts twee opdrachten per aflevering in plaats van drie. Hierdoor waren minder molacties te zien. Tijdens de finale wordt er overigens uitbereid aandacht besteed aan de molacties van Jurre.

Verspreking

Veel kijkers hadden onder andere door déze verspreking in de voorlaatste aflevering al door dat Jurre de mol was.

Oh mijn god vanaf uitzending 1 van Wie Is De Mol op Jurre Geluk gezeten en hij is dé mol. 🤩 #wisdm #widm23 #wieisdemol #wieisdemol23 — 𝙷𝚘𝚕𝚕𝚊𝚗𝚍𝟻𝟶𝟷 ッ | ඞ (@HabboHolland501) 11 maart 2023

Trouwens voor de mensen die wie is de mol kijken, Jurre is 100% de mol. Heb die code al weken geleden gekraakt. #widm — MeesAFCA (@mees1105) 6 maart 2023

De ontknoping van Wie is de Mol. Ik blijf toch bij Jurre. We gaan het zien! #wieisdemol #widm — Carla Smit- v.d. K (@CarlaSmit29) 11 maart 2023

Wie is de mol trok gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Een volgend seizoen ligt dan ook voor de hand.

Bron: RTL Boulevard