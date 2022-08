Dit is de nieuwe liefde van Jaimie Vaes

Er gingen al langer geruchten dat Jaimie het wel heel gezellig heeft met Afshin. Nu mag de hele wereld het weten. “Ik vind hem heel erg leuk’’, zegt Jaimie tegen RTL Boulevard. “Wij kennen elkaar al heel lang, een jaartje of twaalf. Hij is altijd al een hele goede vriend van mij geweest.”

Lil’ Kleine

Hij blijkt ook de steun en toeverlaat te zijn geweest van de realityster in de moeilijke periode die ze de afgelopen tijd had. Eerder dit jaar liep haar relatie met verloofde Lil’ Kleine op de klippen nadat de rapper haar had mishandeld.

Zorgen voor zoontje Lío

Jamie deed haar best om haar leven daarna weer op de rit te krijgen. De zorg voor hun zoontje Lío doet ze voorlopig alleen.

Partner beste vriend

Nu is er toch al snel een nieuwe liefde. Op een nieuwe relatie zat Jaimie eigenlijk helemaal niet te wachten na alle commotie. “Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen. Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. En dat heb ik nu met Afshin. Hij is in heel veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.’’

Bron: RTL Boulevard