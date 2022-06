Dít is de nieuwe presentatrice van ‘DNA onbekend’

Ze is hiermee een nieuw vast gezicht bij de omroep.

Marlijn Weerdenburg nieuwe presentatrice DNA onbekend

Marlijn schrijft op Instagram: ‘Lachend de wereld in! Ik ben een nieuw vast gezicht bij AVROTROS. De grote eer om het prachtige programma DNA onbekend te gaan presenteren.’

Meer programma’s

Dat is niet de enige klus die Marlijn hiermee in de wacht sleept. Ze gaat ook samen met Frits Sissing de live-uitzending van De musical awards - the kick-off verzorgen vanaf de Uitmarkt in Amsterdam én ze zal weer een nieuw seizoen Moltalk voor haar rekening nemen samen met Rop Verheijen.

Terug in het voorjaar

Sinds maart zijn er geen nieuwe afleveringen van DNA onbekend meer op de buis. Het vorige seizoen werd toen met Dionne Stax als presentatrice afgesloten. In het voorjaar van 2023 is het terug, maar dan met Marlijn.

Kandidaten gezocht

AVROTROS is op zoek naar nieuwe deelnemers voor het programma. Heb jij onbeantwoorde vragen over familiebanden en wil je daar door middel van DNA-onderzoek antwoord op krijgen? Geef je dan nu op.

Dionne Stax had graag de plek van presentator Matthijs van Nieuwkerk in De wereld draait door willen overnemen. Maar blijkbaar was niet iedereen enthousiast over dat idee:

Bron: Avrotros