Kijkers fan van Steef de Jong

Kijkers zijn niet alleen fan van Steef omdat hij veel kennis in huis heeft, maar ook omdat hij goed kan zingen. Dat liet hij namelijk aan het begin van de uitzending even horen. Philip Freriks begon over zijn cd en vroeg hem of hij een stukje wilde doen. En ja hoor, dat wilde Steef wel, hij zong de sterren van de hemel.

Dagfinale

De beste van de dag, dat werd hij helaas niet. Die titel ging naar Johan, die al voor de vijfde dag op rij in de studio zat. In de dagfinale versloeg Steef Bettina op het nippertje, waardoor zij al na één uitzending afscheid moest nemen.

Bettina

Op Instagram laat Bettina weten: “Dat je de finale moet spelen en je nog 1 antwoord, 1 ANTWOORD (!!!) goed moet hebben, om je tegenstander weg te spelen. Au… Misschien had ik moeten passen, weet ik veel, het gaat zo snel. Maar het was zó leuk om te doen en ik had het zó graag langer willen doen (ik had m’n roze outfits al klaarhangen), maar helaas. Heb wel meteen de De slimste mens-app van m’n telefoon gegooid.”

Reacties

Ondanks de opvallende exit van Bettina en de winst voor Johan, gaat het op Twitter toch echt alleen maar over Steef:

Leuk Steef toch door #deslimstemens , intrigerend mens vind ik dat, en kan nog mooi zingen ook zeg.

Mooie kop, beschaafd, weet enorm veel.#steefdejong , ik ben fan, schijnt ook prachtige producties te maken, daar gaan we eens naar kijken. — īngrīd stam (@ingridmeta) 12 januari 2022

Hoor bij #deslimstemens #Steef zingen, potverdikkie zeg, dat klonk me toch goed. — Janny Laan (@janny_laan) 12 januari 2022

Oh het mooie liedje van Steef! Mooi mens, ik ben fan. #steefdejong #deslimstemens — Amarinske vd Goot (@amarinske77) 12 januari 2022

Met Steef is het weer leuk om te kijken #deslimstemens — Evert van 't Hof (@EvertBreaker) 12 januari 2022

Beetje laat, maar die Steef lijkt me een geweldige gast, ik was verkocht hoor na zijn glamping verhaal in LUXEmburg in gala en jacquet 👍🏻🤣 #deslimstemens — Corinne (@BestLief) 11 januari 2022

