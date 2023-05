Dit is de nieuwe vriend van Ted uit ‘B&B vol liefde’

Ted laat aan RTL Boulevard weten dat ze weer gelukkig is in de liefde met Peter. Ze heeft twee foto’s aan de showrubriek gestuurd waarop ze samen te zien zijn.

“Leuk is-ie hè? Hij is deze week voor de eerste keer op vakantie op Madeira”, zegt Ted over Peter. Meer details over wie hij is, wil ze niet kwijt.

Jongere man

Peter is niet de man met wie de b&b-eigenaresse die op het Portugese eiland Madeira woont afgelopen september iets leuks had. Ze sprak toen van een ‘stuk jongere man’ van 53 jaar die twee meter lang is en van bungeejumpen houdt. Dat werd uiteindelijk toch niets. De relatie met Peter lijkt een stuk serieuzer.

Ted koos niet voor Tjerk

Tijdens B&B vol liefde koos ze uiteindelijk niet voor kandidaat Tjerk. Hij had het niet zo op medekandidaat Ben, een gepensioneerde garagehouder en sprak denigrerend over hem. “Het is een soort Pipo de Clown met die pet op.” Ted was later toen ze het fragment terugzag boos op Tjerk. Haar keuze hem te laten gaan, was dus terecht.

Bron: RTL Boulevard