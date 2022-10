Dit is de nieuwe vriendin van André Hazes

Het is nog maar nauwelijks te volgen: de liefdes en intriges die André Hazes omringen. De ene week is hij terug bij Monique (wie is nog meer de tel kwijt?), de andere hangt er een twintig jaar jongere lookalike aan z’n arm. In de tussentijd spelen er allerhande familieperikelen en dan is er ook nog eens een Videoland-documentaire over zijn turbulente leven in aantocht: Crossroads. Klaar voor de zoveelste plottwist? André heeft een nieuwe vriendin. En ze heet – jawel! – Sarah. Nee, niet die.

André op vakantie naar Dubai

Yvonne Coldewijer (wie anders?) bracht het verlossende nieuws eerder vandaag, nadat één van haar ‘spionnen’ de kersverse tortelduifjes filmde in het vliegtuig. “Laatst riep ik in m’n podcast De Juice Show dat ik pas weer over André zou posten als hij een nieuwe vriendin had… Nou, het is zover. Dré is onderweg naar Dubai met z’n nieuwe liefje. En daar heb ik beelden van!” Op haar verhaal is te zien hoe André zijn vriendin iets aanwijst op zijn telefoon.

Battle of the Sarahs

Dré is pas net van de ene Sarah af of hij heeft alweer een volgende aan zijn haak geslagen. Met de vorige lag hij even in de clinch. Sarah 1.0. wilde namelijk niet in zijn documentaire te zien zijn, aangezien de twee op niet al te goede voet uit elkaar zijn gegaan. Hoewel de familie van Sarah haar ex in moeilijke tijden altijd heeft gesteund, liet Dré na de breuk niets meer van zich horen. Dat schoot in het verkeerde keelgat. Wie Sarah 2.0 precies is, is niet bekend. Al hebben we een blauwgrijs vermoeden dat Yvonne binnen afzienbare tijd met een update komt.

