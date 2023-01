Dít is de nieuwste muzikale aanwinst van Vrienden van Amstel Live

De jubileumeditie wordt extra lang, met een reeks van twintig concerten in Ahoy Rotterdam gedurende de maand januari. Voor de 20-jarige Stien den Hollander, zoals S10 echt heet, wordt het haar eerste VVAL. “Een feestje”, noemt de zangeres haar deelname in een interview met ANP. Ze zal een duet doen met twee ‘oude rotten’ uit het vak. “Twee prachtige vrouwen: Maan en Jacqueline (Govaert, red.). Ik hou gewoon enorm van zingen, dus ik heb er heel veel zin in.”

Zangeres S10 is de nieuwste muzikale aanwinst van Vrienden van Amstel Live Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Hart onder de riem

Het is dan ook Jacqueline Govaert die Den Hollander een hart onder de riem steekt tijdens de voorbereidingen op de show. Govaert nam zelf met haar band Krezip zeven keer deel aan het muziekspektakel en heeft alle vertrouwen in ‘groentje’ S10. “Zo’n grote productie kent ze natuurlijk wel, maar ik probeer wel te vertellen hoe de dingen gaan en dat het best heftig wordt”, zegt Govaert tegen ANP. “Maar Stien is wel wat gewend, dus dat komt wel goed.”

Naar de finale

Den Hollander tekende in 2018 op haar 17e bij hiphoplabel Noah's Ark en heeft sindsdien drie albums. In 2022 deed ze namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival, waar ze met haar liedje De diepte de elfde plek in de finale behaalde. Presentatrice en regisseur Linda Hakeboom maakte een documentaire over S10's songfestivalavontuur.

Bron: ANP