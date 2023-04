Dít is de reden dat Mia & Dion last minute hun Songfestivalnummer hebben aangepast

Dat het nummer ze niet helemaal lekker ligt, is ook al te horen als ze het twee keer eerder live zingen op pre-party’s van het songfestival. Veel mensen bestempelen de optredens als ‘vals’ en ook Mia & Dion en AVROTROS moeten later toegeven dat de optredens niet echt om over naar huis te schrijven zijn. Er is daarom besloten om last minute nog wat aanpassingen aan het nummer te doen.

“Net wat te uitdagend”

“Het is voor onze stemmen lastig om uit te voeren”, zo legt Dion uit. Mia geeft toe dat ze het nummer met ‘minder plezier’ zingt, omdat het ‘net wat te uitdagend’ was. Nu ze het anderhalve octaaf hoger zingen en met én drie achtergrondzangers hebben toegevoegd, zou het makkelijker gaan.

‘Noodzakelijke’ aanpassing

Als we AVROTROS moeten geloven gaan de optredens van Mia & Dion prima als ze het voor een klein clubje moeten opvoeren. “Pas op het podium met publiek, andere techniek en met mediadruk bleek dat het nummer te veel van ze vroeg en dat een aanpassing noodzakelijk was”, zo vertelt een woordvoerder aan het ANP.

Bron: AD/ANP/RTL Boulevard