Dit is de verloofde van ‘WIDM’-deelnemer Jurre Geluk

Jurre maakt programma’s als Spuiten en slikken, De seksmobiel en Jurre’s date, maar ook 3 op reis en natuurlijk Je zal het maar hebben.

Verloofd met Dirk

Sinds 2022 is Jurre verloofd met zijn grote liefde Dirk Hagenbeek (29), met wie hij af en toe op een rode loper staat. In maart van dat jaar vroeg de presentator Dirk ten huwelijk en deelde dat op Instagram. De huwelijksdatum is nog niet bekend.

In een interview in tijdschrift Winq vertelden Jurre en Dirk dat ze elkaar twee jaar geleden leerden kennen via datingapp Happn. Dirk was toen “net uit de kast” en de date met Jurre was zijn eerste date met een man. Vanaf het begin wist Jurre dat het goed zat: “Ik wist toen al dat je een blijvertje zou zijn.”

Beeld Brunopress/Patrick van Emst



WIDM

Dirk heeft Jurre natuurlijk ook een tijd moeten missen, door zijn deelname aan Wie is de mol? Hoe Jurre's avontuur daar verloopt, is komende zaterdag weer te zien. Dirk, die o.a. als redactiecoördinator voor Kamp van Koningsbrugge werkt, vertelde in het interview dat ze in de toekomst graag iets samen zouden willen doen in de tv-wereld.

Bron: Story/Winq