Dit is de vriend van Debbie uit ‘B&B Vol Liefde’

Debbie Breg is na het voor haar teleurstellend verlopen eerste seizoen van B&B Vol Liefde niet meer alleen. Al een jaar geleden deelde ze dat ze aan het daten was geslagen met een nieuwe man. Al wilde ze niet kwijt hoe hij heet.

Een van haar Nederlandse dates, Pascal, was het in ieder geval niet. Debbie zei namelijk dat de gelukkige niet te gast is geweest in haar B&B Casa Santangelo.

Verliefd op een Italiaan

Eerder dit jaar vertelde Debbie aan RTL Boulevard nog steeds verliefd te zijn, maar nog altijd wilde ze niet vertellen op wie. Wel werd duidelijk dat het een Italiaan is.

Kerstkiekje

Zondag deelt Debbie dan eindelijk een eerste - voorzichtige - foto van haar vriend op Instagram. Op de foto staan ze zoenend op een podium met een grote kerstkrans, al is het nog niet een hele duidelijke foto. Nog steeds vertelt Debbie niet hoe haar lover heet. “It’s beginning to look a lot like Christmas”, schrijft ze erbij. Het wordt voor haar dus geen eenzame kerst.

Geen B&B meer

Debbie maakte vorige maand nog bekend dat ze Casa Santangelo gaat verkopen en stopt met de B&B.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Debbie Breg (@debbiebreg) op 4 Dec 2022 om 10:30 PST

Bron: RTL Boulevard/Instagram