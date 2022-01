Het was even speuren, maar uit een interview van SpotGroningen én een oude Instagram-post blijkt dat Laetitia Gerards samenwoont met meesterpianist Thomas Beijer. En dat is vrij uniek, want daar zijn er niet zoveel van in Nederland.

Tekst gaat door onder de Instagram-post.

Privé

Hoe lang de twee al samen zijn, is niet precies bekend. Net als Laetitia houdt Thomas zijn privéleven redelijk voor zichzelf. Komt dat even goed uit, als je iets als Wie is de mol? geheim moet houden. Wél weten we dat ze samenwerkten aan het muziekwerk A lock without a key. Thomas componeerde het, Laetitia zong. Waar Laetitia overigens niet geheim over doet is hoeveel zin ze had in haar deelname aan WIDM: hier lees je daar alles over.

Bruid te koop

Dat werk kwam tot stand nadat Laetitia in 2020 de zangrol van haar leven op de lange baan moest schuiven door corona. Ze zou de hoofdrol zingen in Bruid te koop!, een opera van het Nationaal Reisopera. “Ik heb al wat hoofdrollen mogen zingen, maar Marshenka was echt de leading role. Vanaf vorig jaar heb ik me hard voorbereid om die rol te gaan knallen, maar twee dagen voor de première hoorden wij dat het niet doorging”, vertelde Laetitia hierover aan AVROTROS. De première staat nu gepland voor mei 2022.

Passie

In dat interview vertelde ze ook dat ze al van kinds af aan is ze bezig met muziek, instrumenten bespelen en zingen. Op haar vijfde begon ze al met cello spelen. Als puber studeerde ze cello aan de Young Musicians Academy in Tilburg en stortte zich op kamermuziek. Maar op haar negentiende meldde ze zich toch aan bij het Conservatorium van Amsterdam, om in 2016 summa cum laude af te studeren in operazang.

Trainen

Toch is Laetitia nog lang niet uitgeleerd: “Wij zangers hebben in onze keel onze belangrijkste spieren zitten, en ook je middenrif en conditie moet je blijven trainen. Ik ben intensief bezig om mijn techniek te verbeteren. Dat de resonans beter is, en ik over een orkest van tachtig man heen kan komen zonder microfoon. En ik werk aan mijn ademsteun, zodat ik een lange lijn kan zingen zonder dat ik uitgeput ben op het einde. Zangers zijn nooit klaar met leren.”

