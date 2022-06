Dít is de vriend van radio-dj Marieke Elsinga

Marieke presenteert iedere ochtend met Mattie Valk de ochtendshow van Qmusic en donderdagochtend vertelde ze voor het eerst op de radio dat zij en haar partner Sander in verwachting zijn van hun eerste kindje.

De vonk sloeg over

Op Valentijnsdag 2020 liet Marieke weten dat ze een nieuwe liefde had. De twee waren toen al een tijdje samen. Ze leerden elkaar kennen via een datingapp en de vonk sloeg gelijk over. “Toen zijn we gaan kletsen, hebben we afgesproken en het was meteen raak”, vertelde Marieke aan Vriendin.

Begin vorig jaar ging het koppel samenwonen en dat beviel erg goed. Marieke liet vorig jaar doorschemeren dat ze graag met Sander wil trouwen. Ook heeft ze altijd al een kinderwens gehad, zo liet ze toen weten. Het stel is dan ook dolgelukkig dat er een kleintje onderweg is.

Geheime liefde

Sander is geen bekende Nederlander. “Hij werkt niet in de media en hij heeft er ook helemaal niets mee. Maar ja, hij zegt ook: het hoort bij jouw werk...”, zegt Marieke daarover. Er is dan ook niet veel over hem te vinden.

Lief kiekje van Marieke en haar vriend

Zelf wil Marieke ook niet veel kwijt over haar relatie, maar héél af en toe deelt Marieke op Instagram een lief kiekje van hen samen:

Een foto die is geplaatst door (@mariekeelsinga) op 13 Feb 2020 om 22:15 PST

Bron: Vriendin, Instagram