Dit is de vriendin van Diggy Dex

Al bijna zeventien jaar is Diggy Dex, artiestennaam voor Koen Jansen, samen met zijn vriendin Dagmar Holtman. De twee kennen elkaar van een huisfeestje van een gezamenlijke vriend destijds. Niet veel later gingen ze stappen in een karaokebar. De vonk sloeg definitief over toen Koen en Dagmar een keer met zijn tweeën afspraken.

Lustrum

Twee jaar terug vierden ze hun derde lustrum en gaven daarom een uitgebreid interview aan het AD. Dagmar zei toen: “Wat ik heel leuk vond, en vind, aan Koen is dat hij intelligent is, goede gesprekken over wereldproblematiek kan voeren, maar dat hij bij wijze van ook weet hoe het met Katja Schuurman gaat. Ik vond hem leuk, grappig en belangstellend. Geen smooth talker, maar een gezellige klepper.” Diggy Dex vindt de laatste jaren, ondanks de coronacrisis, zijn weg naar het grote publiek: hij is onderdeel van The Streamers, doet mee aan Vrienden van Amstel LIVE en was in 2020 nog te bewonderen in tv-programma Beste zangers.

Bert en Ernie

Inmiddels heeft het stel twee zoons: Bow, geboren in 2010, en Skip, geboren in 2016. Aan AD vertellen ze dat ze heel goed bij elkaar passen, haast als Bert en Ernie: “Dat zit zo”, begint Dagmar, “ieder duo, je ouders, twee vrienden, mensen op televisie, maakt niet uit. Er is altijd één de Bert en één de Ernie. Altijd. De Ernie is speelser, impulsiever, extravert. De Bert is meer een denker, rustiger, voorzichtiger. Het kan ook wisselen, dat iemand vroeger de Bert was en nu meer de Ernie, maar de verdeling is er altijd. Bij ons dus ook: Koen is de Ernie, en ik meer de Bert.”

Ware liefde dus, al jarenlang. Op Instagram plaatst Diggy Dex zo nu en dan kiekjes van Dagmar en zijn gezin:

Bron: AD, Instagram.