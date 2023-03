Dit is de vrouw van cabaretier Herman Finkers

Ze leerden elkaar kennen toen hij 24 was, zij 19. Hij was op slag verliefd, zij moest nog even wennen. Inmiddels zijn ze ruim 40 jaar samen en kan Herman zich geen leven meer zonder Hetty voorstellen. We vertellen je alles over de vrouw achter de cabaretier.

De vrouw van Herman Finkers

Het is vooral dankzij een openhartig interview met tijdschrift Nouveau dat we veel weten over Hetty Droste, de vrouw achter Herman Finkers. In 2021 deed de cabaretier een boekje open over zijn relatie die inmiddels al ruim veertig jaar duurt. De twee leerden elkaar kennen in een studentenhuis in Hengelo, waar zij verpleegkundige studeerde en hij op de Sociale Academie zat. Hoewel Herman haar naar eigen zeggen meteen leuk vond, kreeg Hetty pas later gevoelens. De voornaamste reden was dat ze zo verschillend zijn. “Hetty is wakker, helder, praktisch, spontaan, eerlijk, open, origineel, krachtig en leuk om te zien. Ik ben slordig, vaak in gedachten en een vrij afwezig type,” aldus Finkers. Toch zijn ze al zo lang gelukkig samen. Dat komt deels doordat Droste oké is met het feit dat Finkers zichzelf getrouwd met het cabaret acht. “Daarnaast is er eigenlijk geen plaats meer voor een ander, maar Hetty kan daarmee leven.”

Dit is de vrouw van Herman Finkers Beeld BrunoPress

Tijd zonder elkaar

Een andere reden voor het succes achter hun huwelijk? Dat is volgens Finkers soms tijd apart doorbrengen. “Omdat ik nog altijd veel behoefte heb aan alleen-zijn, heb ik een eigen huisje. Af en toe zit ik daar een week lang te schrijven en na te denken, ik slaap er ook en kook voor mezelf. Een huwelijk is als een houtvuur: als twee houtblokken te stijf op elkaar liggen, gaat het vuur uit, maar als ze losjes op elkaar liggen, branden ze als een tierelier, omdat er zuurstof bij kan.”

Wijkverpleegkundige

Jarenlang werkte Hetty als wijkverpleegkundige, maar toen haar man zo’n twintig jaar geleden de diagnose CLL (chroni­sche lymfatische leukemie) kreeg, stopte ze daar mee. Met zijn gezondheid gaat het al lang beter, maar toch verzorgt Hetty hem nog wanneer hij een terugval heeft. Of ze haar werk in de verpleging inmiddels weer heeft opgepakt, is niet bekend.

Meer weten over Heman Finkers? In 2020 interviewde Libelle hem over van alles en nog wat.