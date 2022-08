Dít is de winnaar van ‘De slimste mens: all stars’

Vrijdag verscheen de laatste aflevering en dat betekent dat de grote winnaar bekend is!

‘De slimste mens: all stars’

De slimste mens: all stars is een speciale online editie van de spelshow, waarin zestien oud-finalisten tegen elkaar strijden. Deze zestien kandidaten deden mee: Owen Schumacher, Klaas Dijkhoff, Hiske Versprille, Khalid Kasem, Jeroen Kijk in de Vegte, Marieke van de Zilver, Bram Douwes, George van Houts, Francis van Broekhuizen, Stefano Keizers, Frank Heinen, Roelof de Vries, Andries Tunru, Joost Oomen en Nynke de Jong.

Finale

De special bestond slechts uit vijf afleveringen. In iedere aflevering speelden er vier kandidaten tegen elkaar. De vier winnaars van deze afleveringen streden tegen elkaar in de finale, die sinds vrijdag online staat.

En de winnaar is...

politiek verslaggeefster Marieke van de Zilver! Zij mag zichzelf de allerslimste mens noemen. Marieke won voor de tweede keer, in 2020 werd ze ook al de winnaar. Marieke streed in de finale tegen Owen Schumacher, Frank Heinen en Peter Hein van Mulligen.

‘De slimste mens’

Aanstaande vrijdag is de finale van het reguliere seizoen. We hebben helaas nog maar een aantal afleveringen te gaan. Kijkers genieten iedere avond weer van het programma. Zo lagen ze donderdagavond in een deuk om de ‘hysterische’ finaleronde.

Marieke na haar eerste winst:

Ook Francis van Broekhuizen deed mee aan de All stars-editie:

Bron: NPO Start