Dít is de winnaar van ‘De slimste mens’: “Meer dan terecht”

Jacob Derwig is de winnaar van dit seizoen. Hij is de eerste acteur in de geschiedenis die ‘De slimste mens’ is geworden.

Bloedstollende finale

Het was een bloedstollende finale. Tijdens de Open Deur weet Martin slechts één correct antwoord te geven op de vraag ‘wat weet jij van Steve Jobs’. Ook Frank krijgt een pittige vraag voorgeschoteld. Hij moet vertellen wat hij weet van fotosynthese. In de volgende ronde krijgt ook Jacob het moeilijk. Tijdens de puzzel kan hij geen een goed te antwoord opnoemen.

Fotogalerij

De rondes met moeilijke vragen houden niet op. Wanneer Martin een fotogalerij krijgt voorgeschoteld met acht kinderen van wereldberoemde ouders weet hij er geen één op te noemen. Na Het collectief geheugen harkt hij nog wat seconden binnen, maar helaas is het niet genoeg en eindigt hij op de derde plek.

Die galerie van Martin was wel heel lastig. Des te knapper dat Jacob er zoveel weet! #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) 21 januari 2022

Prijs opgedragen aan dochter

De ‘eindafrekening’ vindt plaats tussen Jacob en Frank. Kijkers zaten op het puntje van hun stoel tijdens de spannende finale en uiteindelijk is het Jacob die wint door de vraag over burlen. Tijdens een korte speech laat de acteur weten dat hij de prijs opdraagt aan zijn dochter Kee die hem overhaalde om mee te doen het programma.

Reacties

Fans van het programma vinden Jacob een terechte winnaar. “Wat een sympathieke winnaar. Hartstikke verdiend”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander: “De hele tijd favoriet en dan ook nog winnen.”

Acteur Jacob Derwig wint niet geheel onverwacht #deslimstemens in een zinderende finale! Hij hoopt dat iedereen weer kaartjes koopt voor het theater en draagt zijn prijs op aan zijn dochter Kate! pic.twitter.com/1DdDhiOReA — erikrijpstra (@erikrijpstra) 21 januari 2022

Yes Jacob wint #deslimstemens 🏆 van harte gefeliciteerd @JacobDerwig (wij zeggen hier altijd de coach) https://t.co/51toT41h34 — Jacqueline Engelhard (@engel1963) 21 januari 2022

Wat een sympathieke winnaar!! De slimste mens is Jacob Herwig 👍🏻Hartstikke hartstikke verdiend #deslimstemens — Gaby Scholder 💙 #Altijd positief, soms even niet (@GemelaGaby) 21 januari 2022

Jacob Derwig is een meeeeeer dan terechte winnaar! 🙌 #deslimstemens pic.twitter.com/Nx6V6K2VJT — Linda (@Lintweetsagogo) 21 januari 2022

De hele tijd de favoriet en dan ook nog winnen



Gefeliciteerd Jacob



#deslimstemens — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) 21 januari 2022

Oké oké goed gedaan gefeliciteerd Jacob #deslimstemens — Conny Storm (@conny_storm) 21 januari 2022

Bron: KRO-NCRV