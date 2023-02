Dit is de winnaar van het jubileumseizoen van ‘Heel Holland bakt’

Het was een finale waar alles op scherp stond. Jan, die al drie keer ‘Meesterbakker van de week’ was geworden, bakte er juist helemaal niks van. “Het is raar gelopen”, zei Janny van der Heijden daarover. Hij was juist favoriet. “Maar vandaag liep alles mis bij hem.” Mercedes ging met de prijs naar huis. De winnares was hier zelf ook door verrast. “Ik had het nooit verwacht”, riep ze.

Een teckel van chocolade

Het was een spannende finale, vol hindernissen. Zo moesten de kandidaten tijdens de technische opdracht Janny’s ruwharige teckel Nhaan namaken van chocolade. Je kunt je wel voorstellen hoeveel stress dat opleverde bij de finalisten. Zineb won deze opdracht met haar ‘choco-Nhaan’.

Een berg gebak

De tweede opdracht was het maken van een feesttaart met daar bovenop een tien, ter ere van het jubileum van Heel Holland bakt. De kandidaten mochten zeven en een half uur aan deze taart werken. Klinkt lang, maar die tijd hadden ze ook echt nodig. Ook moesten de bakkers zorgen voor hartige soesjes, kleine gebakjes, petit fours en tartelettes. Hier kregen ze vijf uur de tijd voor. Op de tweede dag moesten ze in twee en een half uur hun bouwwerk afwerken en versieren.

