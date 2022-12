Dít is de winnaar van ‘Het perfecte plaatje’ 2022

Linda kreeg na haar fotoserie op IJsland een eindcijfer van 7,8.

“Een van de mooiste avonturen”

Voor de documentairemaker was de winst extra bijzonder. Het was namelijk het eerste tv-project dat ze deed nadat ze haar behandelingen tegen borstkanker had afgerond. “Ik kan gewoon bijna niet geloven dat ik hier nu sta. Toen ik aan dit programma begon, hoopte ik dat ik de eerste aflevering zou halen, ook vanwege mijn gezondheid. Dat ik dit heb mogen doen, met jullie allemaal. Ik vond het een van de mooiste avonturen die ik ooit heb mogen meemaken.”

Eerdere winnaars

Linda kan nu aansluiten in het rijtje winnaars van Het perfecte plaatje, bestaande uit Bibi Breijman, Humberto Tan, Patty Brard, Patrick Martens en Maurice Lede.

