Dít is er aan de hand met André Hazes

In september werd bekend dat André Hazes kampt met een burn-out en zich tijdelijk zou terugtrekken. Nu ook al zijn optredens in november zijn afgezegd, beginnen fans zich zorgen te maken. “Het blijkt toch allemaal veel ernstiger te zijn dan aanvankelijk werd gedacht”, vertelt journalist Evert Santegoeds in Shownieuws. “Wat er allemaal met hem aan de hand is, daar zegt niemand iets over.”

Burn-out

Online wordt beweerd dat André en zijn liefje Sarah van Soelen uit elkaar zijn, maar volgens de gevreesde showbizzwatcher Yvonne Coldeweijer is er iets anders aan de hand. André is niet weg bij Sarah, maar zou in een afkickkliniek in Spanje zitten. Zijn management ontkent deze geruchten en beweert dat André nog altijd wordt behandeld voor zijn burn-out. “Dit heeft tijd nodig, maar hij is in goede handen bij zijn therapeuten”, vertelt zijn manager aan het AD.

Flink mis

Het is dus onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar volgens Santegoeds is het flink mis met André. “Dat die jongen het niet altijd makkelijk heeft gehad in zijn leven, dat is natuurlijk wel duidelijk. Een vrij traumatische jeugd, die zijn sporen heeft nagelaten. Dan weet-ie op eigen kracht zo’n carrière op te bouwen, met héél véél toestanden in zijn privéleven eromheen, en dan gaat het ineens zo erg mis.”

Bron: AD, Superguide, RTLBoulevard