Dít is er dit jaar anders aan het Eurovisie Songfestival

Een opvallende verandering vergeleken met voorgaande jaren, waarin de landelijke jury’s tijdens de halve finales nog de helft van de stemmen uitmaakten. Ook mogen de landen die niet meedoen dit jaar voor het eerst meestemmen. Die stemmen vormen bij elkaar het gewicht van één deelnemend land.

Geen punten tijdens generale repetitie Songfestival

Met deze wijzigingen is ook de generale repetitie, altijd op de dag voor het Songfestival, minder belangrijk geworden. Normaal gesproken verdeelt de jury hier de punten. Dat gebeurt dit jaar alsnog, maar die punten worden alleen gebruikt als er problemen zijn met de publieksstemmen. De uitslag van de finale wordt wel, zoals altijd, bepaald door het publiek en de jury.

Slecht nieuws voor ballads

Songfestivalbaas Martin Österdahl geeft aan op deze manier meer macht te willen geven aan het publiek. Bijkomend voordeel is dat de kans op fraude kleiner is, omdat de jury tijdens de halve finales niet meer kan worden omgekocht. Aan de andere kant bestaat ook het risico dat ballads minder in de smaak gaan vallen. Het publiek heeft doorgaans een voorkeur voor inzendingen die meer uptempo zijn.

Dat lijkt slecht nieuws voor Mia en Dion en hun ballad Burning daylight. Het zangduo kende door tegenvallende repetities al een valse start, waardoor weinig mensen nog vertrouwen hadden in de Nederlandse inzending. Dat trok de afgelopen week gelukkig wat bij. De laatste naar buiten gebrachte repetities werden wél goed ontvangen. Het zal erom spannen of Mia en Dion er dinsdagavond in slagen om dat niveau vast te houden en het grote publiek te imponeren.

Bron: Flair