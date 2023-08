Dít is er inmiddels bekend over de ‘B&B vol liefde’-spin-off ‘Winter vol liefde’

Winter vol liefde is een spin-off van B&B vol liefde en is van de makers van B&B vol liefde en Boer zoekt vrouw. Het programma verschijnt dit najaar op de buis. De precieze startdatum is nog niet bekend.

‘Winter vol liefde’

In Winter vol liefde zien we singles die Nederland hebben verlaten om hun dromen na te jagen in de sneeuw. Het zijn dit keer niet allemaal B&B-houders. Denk aan een skileraar, een restauranthouder en zelfs een husky-sleerijder. Ze leiden stuk voor stuk een fijn leven, maar de liefde ontbreekt nog.

Kandidaten

RTL maakte begin dit jaar de kandidaten bekend. Zo doet de 43-jarige Guido uit het Zweedse Lapland mee, net als de 55-jarige Marco uit Noorwegen, de 51-jarige Edith uit Tirol, de 29-jarige Saul uit Zwitserland en de 26-jarige Benjamin, ook uit Zwitserland. Lees hier alles over de kandidaten (inclusief foto's!).

Voice-over

Sinds begin van het jaar kunnen er ook brieven worden geschreven naar deze kandidaten. De voorbereidingen zijn dus al een tijdje bezig, maar RTL heeft nog niet onthuld wanneer de reeks van start gaat en hoeveel afleveringen het programma zal tellen. Wel onthulde RTL vandaag dat Jeroen Kijk in de Vegte de voice-over zal verzorgen én dat het programma te zien zal zijn op zowel RTL 4 als Videoland.

In onderstaande video praten Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers je bij over de afgelopen week van B&B vol liefde; leuke nieuwtjes over onze B&B-eigenaren, inclusief bijzonder beeldmateriaal. En natuurlijk nemen ze ook de hoogtepunten van de week met je door.

Bron: RTL