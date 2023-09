Dít is er te zien in laatste seizoen van ‘The crown’

Het ging om een foto van het liturgieboekje van het huwelijk van een koninklijk echtpaar, dat elkaar in 2005 het jawoord gaf. “Na zes seizoenen, zeven jaar en drie verschillende casts komt The crown later dit jaar tot een einde”, schreef Netflix erbij. “We komen later terug met meer, maar hier is alvast een hint van wat er in ons laatste seizoen te zien is.”

After six seasons, seven years and three casts, The Crown comes to an end later this year. Here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/l6ilhYYA0C — Netflix (@netflix) 4 september 2023

Dat móet wel het huwelijk van Charles en Camilla zijn. Wanneer de reeks te zien is, is nog niet bekend. Eerder werd al bekend dat het zesde seizoen van The crown zich zou richten op de gebeurtenissen rond de Britse koninklijke familie in de jaren negentig, met in het bijzonder de periode rond de dood van prinses Diana in 1997.

Bron: ANP, X