Dit is het eetpatroon van Tineke de Nooij: “Qua eten zorg ik niet goed voor mezelf”

Tineke staat nog volop in het leven en draait in het weekend weer plaatjes op haar vertrouwde zender Radio Veronica waar ze ooit haar carrière begon. Het gaat goed met de radiomaakster en ze geniet volop van alle activiteiten, alleen het eten gaat wat lastiger sinds een paar jaar.

“Drie jaar geleden kreeg ik een virusinfectie en sindsdien is mijn smaak veranderd”, vertelt Tineke in AD Mezza. “Maar het kan ook gewoon met ouder worden te maken hebben. Ik eet heel weinig, tot irritatie van mijn kinderen. Vroeger was ik dol op biefstuk, nu vind ik vlees niet zo lekker meer. Gefrituurde dingen wel.”

Niet leuk om te koken

Ze moet erkennen dat ze eigenlijk niet zo’n goede eter is. “Nee, qua eten zorg ik niet goed voor mezelf, ik vind het niet leuk om voor mijn eentje te koken. Volgens mij word ik in leven gehouden door de gezonde smoothies van mijn dochter die pal achter me woont.”

Lekker glaasje wijn

Wat ze nog wel lekker vindt, is een glaasje wijn. “Ja, wel drie tot vier glazen per dag. Ik heb er ook verstand van. Ik heb kastelen over de hele wereld bezocht en wijn geïmporteerd.”

Sherrydieet

Lijnen is altijd Tineke’s zwakke plek geweest. “Ik heb alle diëten gedaan: Atkins, Sonja Bakker en in de jaren zestig het sherrydieet, bij Veronica. Waren we om elf uur al zat als een konijn.”

Geen zorgen over morgen

Ontspannen gaat haar wel goed af. Ze kan gewoon voor zich uit staren met dat glaasje wijn erbij. “Als ik te veel doe, neem ik mezelf even goed onder handen. Wegstrepen wat niet belangrijk is, geen zorgen maken om dingen die er nog niet zijn.”

