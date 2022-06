Dít is het leukste detail van Anouks trouwjurk

Na een optreden van anderhalf uur verscheen Anouk op het podium in een trouwjurk die je totaal niet bij haar verwacht. De witte jurk met strik en glitters is van ontwerper Edwin Oudshoorn en ziet er fantastisch uit. Maar een grappig detail valt op aan haar outfit.

Detail trouwjurk Anouk

Onder haar prachtige trouwjurk draagt de stoere zangeres namelijk gewoon comfy sneakers, zoals te zien op de instastories van ontwerper Edwin Oudshoorn. Het is en blijft Anouk natuurlijk. Maar haar Nike’s zijn wél deels zilver van kleur, waardoor ze tóch bij de trouwlook passen.

Outfits Dominique en kinderen

Niet alleen Anouk verscheen tijdens de ceremonie in het wit. Ook Dominique en haar zes kinderen droegen prachtige witte outfits. Aan Vogue vertelt stylist Kim Keizer over alle kledingkeuzes. “Jelizah is totaal geïnspireerd op Rihanna”, zegt ze. “Zij wilde de grootste jurk die ik kon vinden met lange handschoenen.” Phoenix is deze week gevallen tijdens een basketbalwedstrijd, waardoor ze van jurk moest switchen. “Maar ik heb nog een jurk weten te scoren met een geweldige split.” De jongens droegen outfits geïnspireerd op gangsters uit Los Angeles en Dominique ging voor een wit op maat gemaakt pak van kunstenares en designer Sasja Strengholt, geïnspireerd op zijn Ghanese roots.

Groots trouwen

Anouk besefte dat ze met Dominique wilde trouwen toen ze noodgedwongen in haar eentje in corona-isolatie moest. Dominique zorgde destijds voor haar zes kinderen en dat heeft hij volgens Anouk geweldig gedaan. “Ik ken geen één man die zegt: ik zorg wel voor al die kinderen als jij er niet bent. Hij deinst er niet voor terug om de hele shitzooi aan te pakken. Met zoveel liefde”, vertelt ze in het AD-tijdschrift Mezza.

40.000 fans zien huwelijk Anouk

In 2020 ging ze dan ook op haar knieën om hem ten huwelijk te vragen. De twee hebben de bruiloft vanwege de coronacrisis moeten uitstellen, maar dit weekend was het eindelijk zover. Onder het toeziend oog van 40.000 fans gaf het koppel tijdens een concert van Anouk elkaar het jawoord. Meer details over de bruiloft lees je hier.

Het hele gezin op het podium tijdens de ceremonie. Beeld Brunopress

Bron: Instagram, Vogue