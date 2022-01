Arno heeft een stuk of zestien maatpakken in zijn kast hangen en onderwerpt bekend Nederland in Volkskrant Magazine iedere week aan een genadeloos stijladvies. Maar in huize Kantelberg gaat het eigenlijk nooit over mode. “Het gaat veel vaker over de verdiende koppositie van PSV en over de schoolcijfers van mijn jongste zoon”, vertelt de journalist in een interview met het Parool.

Mysterieus

Dat de oud-hoofdredacteur van Esquire een echte familieman is, blijkt wel uit zijn Instagram-pagina. Hier wisselt hij portretten in chique kleding af met vakantiekiekjes van zijn vrouw en kinderen. Over hoe zijn vrouw heet is Arno op sociale media bijna net zo mysterieus als over zijn WIDM-deelname. ‘Girl in bar’, schrijft hij bij een foto van haar tijdens een tripje in Londen. Hij verwijst daarbij naar de titel van een schilderij van de Amerikaanse kunstschilder Edward Hopper.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:19 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:17 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:17 PST

Twee zoons en een dochter

Arno en zijn vrouw hebben drie kinderen: zoons Max en Mick en dochter Charlie. De jongens ‘basketballen heel behoorlijk’ en ook Arno zelf is regelmatig in de sporthal te vinden. Hij gaf zelfs training aan het team van zoon Mick, vertelde hij in 2017 in de Volkskrant.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:26 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:21 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:26 PST

De hele familie in 2018:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Arno Kantelberg (@arnokantelberg) op 7 Jan 2022 om 7:28 PST

Bron: Instagram, de Volkskrant, het Parool