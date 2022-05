De reden? De première van hun ABBA Voyage-concert. Die vond plaats in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen, waar ook alle concerten gehouden zullen worden. Na al die jaren gingen ze eindelijk weer op de foto met z’n viertjes en kunnen we eens goed kijken hoe ze er nu uitzien.

ABBA is terug

ABBA ging in 1982 uit elkaar, maar kwam in 1986 nog bij elkaar voor een laatste optreden. Dat was dan ook de laatste keer dat ze met z’n vieren in het openbaar zijn verschenen.

Concertreeks

In september vorig jaar kwam ABBA voor het eerst in al die jaren met een nieuw album. Ook werd de concertreeks ABBA Voyage aangekondigd. Hierbij staan de vier niet zelf op het podium, maar hun ABBA-tars. Dat zijn de vier artiesten, maar dan in hologrammen.

Bijna tweehonderd keer

Vrijdag 27 mei gaat de concertreeks van start. Tot en met december zal het concert bijna tweehonderd keer gegeven worden in Londen. Het optreden duurt ongeveer 1,5 uur en er worden 22 nummers gespeeld.

Arena gebouwd

Voor de concertreeks werd de arena speciaal gebouwd. Eerder zei Benny hierover: “Björn en ik waren drie jaar geleden in Londen. Ik zei: ‘Denk je dat het slim is om hiermee op tournee te gaan?’ Want het is zo ongelofelijk ingewikkeld. Dus ik zei: ‘Waarom doen we het niet hier?’ ‘Maar er is geen arena’, zei hij. Dus zei ik: dan maken we er zelf één.”

Donderdag was het viertal op de rode loper te zien. Zó ziet ABBA er nu uit:

Dít is hoe de leden van ABBA er nu uitzien Beeld Dave Benett/Getty Images

En hier nog wat bewegend beeld voor de liefhebber:

Bron: HLN