Tijdens de kick-off van B&B vol liefde was er nog niets aan de hand, maar vanwege zijn gezondheid kon hij bij de overige opnames niet aanwezig zijn.

75 dagen stil zijn

Tien maanden geleden vertelde Art op de radio in De Coen & Sander Show dat hij een poliep had op zijn stembanden. Hiervoor is hij meerdere keren geopereerd. De presentator vertelt op Instagram over deze pittige tijd. ‘Vanwege hardnekkige stemband-problemen ben ik de afgelopen maanden drie keer onder het mes geweest’, legt hij uit. ‘Na elke operatie moest ik een tijdje stemrust houden, waardoor ik nu in totaal zo’n 75 dagen in stilte heb doorgebracht.’

Art niet in B&B vol liefde

En dat is niet niks met twee jonge dochters die nog niet kunnen lezen of schrijven. ‘Leve de vertaal-apps op mijn telefoon.’ Maar ook qua werk is stil zijn niet handig. ‘Een presentator zonder stem, daar heb je niet zoveel aan.’ Art is de afgelopen maanden dan ook niet bij de opnames van B&B vol liefde geweest. Het programma krijgt overigens geen nieuwe presentator. Wie het stokje van hem overneemt bij de Halloween-editie van De verraders wordt later bekendgemaakt.

Het gaat de goede kant op

Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met Art. ‘Ik heb regelmatig controles en het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan’, laat hij weten. ‘De arts heeft er vertrouwen in. Dat zijn hoopvolle berichten na de afgelopen periode.’ Art kan niet wachten om zijn dochters weer voor te lezen, met vrienden uiteten te gaan of hardop mee te zingen bij concerten. ‘En ook om weer aan het werk te gaan!’

