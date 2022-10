Dit is waarom defensie niet meer betrokken is bij ‘Kamp van Koningsbrugge’

In de eerste twee seizoenen werkte het Korps Commandotroepen (KCT) mee aan het programma. KCT is de speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht. Commando’s voeren als zelfstandige eenheid speciale operaties uit in vijandelijk gebied.

Samenwerking defensie en Kamp van Koningsbrugge gestopt

Commando’s worden ingezet bij geheime, risicovolle operaties, overal ter wereld. Daarom is de opleiding van de militaire eenheid zowel fysiek als mentaal loodzwaar. Slechts 3 procent van de mensen die de opleiding volgen, haalt uiteindelijk de groene baret.

Nu is defensie dus gestopt met samenwerken met het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. De reden? De commando’s willen niet continu in de publiciteit staan. Ook zou het programma niet meer passen bij KCT. Het nieuwe seizoen – waaraan BN’ers meedoen – zou het te veel draaien om amusement in plaats van om ‘infotainment’, meldt het De Gelderlander.

Kamp van Koningsbrugge BN’ers

Het nieuwste seizoen heet Kamp van Koningsbrugge special edition. Tien bekende Nederlanders besloten de uitdaging aan te gaan: presentatrice en journaliste Natasja Gibbs, YouTuber en presentatrice Iris Enthoven, spreker en kind van Ruinerwold Edino van Dorsten, acteur Tarikh Janssen, oud-Oranje Leeuwin en manager Ajax-vrouwen Daphne Koster, zanger Ruben Annink, presentatrice en verslaggever Celine Huijsmans, acteur Niels Gomperts, drummer van Chef’special Wouter Prudon en oud Drag race Holland-finalist Boris Scheurs.

Bron: De Gelderlander