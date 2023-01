Dít is waarom ‘Een huis vol’ vanavond niet op televisie is

KRO-NCRV kiest ervoor om vrijdagavond het EK schaatsen allround en sprint uit te zenden op NPO 1. En er is meer slecht nieuws...

‘Een huis vol’ laatste aflevering

Zaterdagavond is het programma namelijk weer terug op de buis, maar dat is alweer de laatste aflevering van het nieuwe seizoen. Het is overigens niet de eerste keer dat Een huis vol aan de kant wordt geschoven voor schaatsen. In de week tussen kerst en Oud & Nieuw moest het programma op dinsdag- en woensdagavond plaatsmaken voor het NK allround en sprint.

Grote gezinnen gevolgd

In Een huis vol volgen we grote gezinnen: de families Zeldenrust, Jelies, Cudogham en Buddenbruck. Hoe gaan zij om met kleine en grote uitdagingen in het leven? En hoe zorgen de gezinsleden voor elkaar?

Spraakmakend programma

Het programma is ontzettend populair en maakt iedere week veel los bij de kijkers thuis. Met name Janneke Jelies en vader Cudogham bleven op sociale media niet onbesproken.

Een huis vol is zaterdag om 19.04 uur te zien bij NPO 1.

Samenwonen, apart wonen... zou jij voor een samengesteld gezin kiezen?

Bron: KRO-NCRV