Het mega populaire bakprogramma maakt plaats voor een belangrijke voetbalwedstrijd.

Voetbal in plaats van Heel Holland bakt

Komende zaterdag speelt Oranje namelijk tegen Denemarken in de Johan Cruijff ArenA. Zowel de wedstrijd als de voor- en nabeschouwing worden zaterdagavond vanaf 20.30 uur live uitgezonden op NPO 1. Dat is goed nieuws voor alle voetballiefhebbers, maar balen voor de fans van Heel Holland bakt. Zij moeten een extra week wachten op de nieuwe aflevering.

Lentekriebels

Zaterdag 2 april gaat dé bakcompetitie onder de thuisbakkers verder. Hopelijk zet het lekkere weer nog even door, want dan is het thema ‘lente’. Vorige seizoenen werden allemaal in de winter uitgezonden, maar dit keer in het voorjaar. De thuisbakkers gaan dan ook de uitdaging aan om de jury te overtuigen met hun focaccia’s, baklava en bloemige lentetaart.

Heel Holland bakt-blog

Vorige week vierden de bakkers de 75e verjaardag van André en was híj het thema. Naast broodjes kroket en kaaskoekjes, mochten de bakkers aan de slag met een heuse taart in de vorm van André. De bakkers namen plaats in de tent om te proberen de jury omver te blazen met hun bakkwaliteiten. Net als de jury, was ook Libelle’s Milou niet heel enthousiast. Dat vertelt ze in haar wekelijkse HHB-blog. “Ik zie hondenkluifjes, geen vlindertjes.”

Heel Holland bakt is vanaf zaterdag 2 april weer wekelijks om 20.30 uur te zien op NPO 1.

